Ozil rescindiu com o Fenerbahçe e já é conhecido o novo clube do médio

O Istambul Basaksehir fez o anúncio nas redes sociais.

O futebolista internacional alemão Mesut Özil rescindiu por "mútuo acordo" com o Fenerbahçe, do treinador português Jorge Jesus, anunciou hoje o clube turco no seu sítio na Internet.

Özil foi afastado do plantel por razões disciplinares em março, pelo anterior treinador, Ismail Kartal, e Jorge Jesus tinha já comunicado que iria respeitar a decisão do seu antecessor e que não contava com o alemão de ascendência turca.

O Fenerbahçe refere que a rescisão do contrato foi de "mútuo acordo" e deseja ao jogador, que tinha anunciado o desejo de terminar a carreira na Turquia, "sucesso para o futuro".

Pouco depois disso, o Istambul Basaksehir, também da primeira divisão da Turquia, praticamente oficializou a contratação do médio co um tweet em que identificou a conta de Twitter do futebolista.

Özil, de 33 anos, chegou ao Fenerbahçe em 2020/21, depois de sete épocas no Arsenal (2013/14 a 2019/20). Anteriormente, o jogador representou o Real Madrid, Werder Bremen e Schalke 04.