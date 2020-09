Ozil rejeita oferta de Rui Vitória, apesar desta proposta de milhões

Al-Nassr, treinado por Rui Vitória, "acenou" com um salário de 17 M€/brutos anuais, mas o médio quer ficar em Inglaterra.

Fora dos planos do Arsenal para esta temporada, Mezut Ozil tem os dias contados no clube londrino, que procura uma solução para negociar o jogador mais bem pago do plantel. De acordo com o jornal turco "Fanatik", o Al-Nassr, equipa orientada por Rui Vitória, tentou convencer o internacional alemão a mudar-se para a Arábia Saudita ao "acenar-lhe" com um vencimento de 17 M€/brutos anuais, mas este, que se encontra em Riade a treinar na companhia do antigo colega Mathieu Flamini, recusou a proposta por ter o desejo de dar seguimento à sua carreira no futebol europeu.

Contratado em 2013 ao Real Madrid, Ozil protagonizou um arranque excecional com as cores do Arsenal, mas caiu a pique nas últimas temporadas ao ponto de ser residualmente utilizado por Mikel Arteta.

O médio termina contrato com os gunners no final da época e este defeso representa a derradeira oportunidade de os londrinos encaixarem algum dinheiro com o jogador, que pode sair livre em janeiro.