Ozil quer desmentir Jesus: "Não vim para o Fenerbahçe para passar férias"

Internacional alemão não entra nas contas do treinador, mas está apostado em mudar essa ideia.

Jorge Jesus informou que não contava com Mesut Ozil quando foi apresentado no Fenerbahçe, mas o médio alemão disse que quer dar o máximo e tentar ser titular.

"Estou a preparar-me individualmente, num programa especial. Aguardo pacientemente a minha hora para contribuir. Eu não vim para o Fenerbahçe e para a minha terra natal, a Turquia, para passar férias", disse.

Ozil, 33 anos, tem contrato com o Fenerbahçe até 2024 e na época que agora termina esteve em 26 jogos, com nove golos apontados. Arsenal, Real Madrid, Werder Bremen e Schalke 04 também fazem parte do percurso de um jogador 92 vezes internacional pela Alemanha e vencedor de um Campeonato do Mundo.