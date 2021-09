Ozil quebra longo jejum de golos na Europa às ordens de Vítor Pereira

Centrocampista (ex-Real Madrid e Arsenal) estava sem festejar um remate certeiro à baliza desde a época 2018/19

Outrora figura de proa em palcos das competições europeias, o médio turco Mesut Ozil, esta época orientado pelo português Vítor Pereira, no Fenerbahce, voltou a marcar em jogos europeus volvidos bem mais de três anos após o último tento feito.

De lá para cá, passaram-se, precisamente, 1456 dias (mais de três épocas) sem se ver o antigo craque do Real Madrid e do Arsenal a balançar as redes das balizas por esse Velho Continente fora.

Antes de, esta quinta-feira, fazer o 1-0 do Fenerbahce ao Frankfurt, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa 2021/22, quebrando um longo jejum, Ozil havia marcado, pela última vez em 20 de setembro de 2018, pelo Arsenal, também em duelo da mesma etapa da referida prova, ante o Vorskla.

Entre estes dois golos, bem distanciados no tempo e justificados com a instabilidade sofrida na carreira, que conheceu o seu auge no Real Madrid e, a espaços, no Arsenal, Ozil ficou em branco em 2019/20 e em 20/21 não esteve em competição na Europa.