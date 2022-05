Ozil: "Não vou terminar a carreira noutro clube que não o Fenerbahçe"

Ozil, médio do Fenerbahce

Centrocampista refutou alegadas possibilidades de sair

Mesut Ozil veio a público pôr fim a rumores sobre o futuro. O médio turco assumiu, esta terça-feira, de "forma clara e definitiva", que vai representar o Fenerbahçe até terminar a carreira, pelo que poderá, em breve, estar... às ordens do treinador Jorge Jesus.

"Tenho de fazer esta declaração sobre as mais recentes alegações. Eu atingi um dos meus objetivos de carreira quando assinei com o Fenerbahçe, o meu amor de infância.. Repito com ênfase: não vou terminar a minha carreira noutro clube que não o Fenerbahçe. O meu único objetivo é suar e dar tudo por esta camisola. É uma decisão muito clara e definitiva", escreveu o futebolista internacional pela Turquia.

Ozil, apesar da promessa de fidelidade ao Fenerbahçe, reservou o direito à direção do clube de o dispensar caso assim o pretenda. "Se a direção decidir tomar uma decisão sobre o meu futuro, apenas terei de respeitar a sua posição. Vou continuar a trabalhar no duro e estar sempre pronto, como sempre digo: o principal será sempre o Fenerbahçe", juntou o antigo médio de Real Madrid e Arsenal, entre outros.

Esta tomada de posição de Ozil surge mais de um mês depois de o Fenerbahçe ter comunicado que o centrocampista turco, tal como Ozan Tufan, fora excluído da equipa principal, sem justificar, porém, o motivo dessa decisão disciplinar.