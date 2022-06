Ozil não conta no Fenerbahçe e poderá seguir outra carreira: "É muito bom no Fortnite"

Fora dos planos do Fenerbahçe, Ozil não tenciona jogar noutro clube, segundo o empresário, e poderá mesmo acabar a carreira de futebolista. O futuro? Os eSports.

Mesut Ozil pode estar perto de pendurar as chuteiras e o próximo passo na vida do jogador poderá ser nos eSports. O médio está fora dos planos do Fenerbahçe e não terá vontade de jogar por outra equipa. Se a situação não mudar entretanto, o alemão poderá mesmo pendurar as chuteiras e dedicar-me mais a sério aos videojogos.

Erkut Sogut, empresário de Ozil, comentou a situação do futebolista de 33 anos, em entrevista ao The Telegraph. "Creio que ele não jogará noutro clube. Não consigo ver isso. Talvez se converta num atleta de eSports. Ele é muito bom no Fortnite [videojogo], não me surpreenderia se começasse a competir mais a sério. Já é dono de uma equipa - a M10 Esports - e tem lá jogadores. Também tem uma casa de videojogos na Alemanha. Lá joga FIFA, Fortnite...", adiantou o agente.

Ozil está afastado do Fenerbahçe desde março. Nessa altura, num jogo frente ao Konyaspor, o médio foi substituído ao intervalo e não gostou, tendo uma reação que não agradou aos responsáveis do emblema turco. Desde aí, não mais foi opção e, aquando da apresentação como treinador, Jorge Jesus referiu que iria respeitar a decisão do clube.