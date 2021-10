Ozil foi substituído por Vítor Pereira e quem pagou foi uma garrafa de água

À chegada ao banco de suplentes, o médio internacional turco, visivelmente descontente por terminar a participação no duelo da Liga Europa, pontapeou uma garrafa de água, sob o olhar do técnico luso, que justificou a mudança.

Substituído aos 66 minutos no decurso do jogo entre o Fenerbahçe e o Antuérpia, pouco depois de os turcos sofrerem o empate final (2-2), Mesut Ozil manifestou desagrado pela opção do treinador português Vítor Pereira.

À chegada ao banco de suplentes, o médio internacional turco, visivelmente descontente por terminar a participação no duelo da Liga Europa, pontapeou uma garrafa de água, sob o olhar do técnico luso, que justificou a mudança.

"Precisávamos de mais intensidade e sangue novo. O Mesut esteve bem hoje, ele é bom com bola, mas hoje tivemos dificuldades para manter a posse de bola. Claro que não sei o que teria acontecido se não o tivesse substituído", afirmou, citado pelo Goal.

Esta não foi, de resto, a primeira vez, que Ozil manifestou aborrecimento por ter sido substituído. Num jogo frente ao Kasimpasa, no início deste mês, o médio também teve uma reação intempestiva quando percebeu que não iria atuar no duelo da I Liga turca.