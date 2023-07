Ozil aconselhou Guler, apontado a Barcelona e a Real Madrid

Jovem turco leva apenas duas temporadas no Fenerbahçe e antigo jogador do Real Madrid quer mais uma

Arda Guler continua a ser a sensação do mercado turco. A jovem figura do Fenerbahçe tem sido associado a Real Madrid e a Barcelona, mas há quem defenda a continuidade.

Ozil, segundo o jornal Mundo Deportivo, aconselhou Guler a ficar mais um ano em Istambul, adiando a transferência para um grande europeu para o verão de 2024.

De acordo com o mesmo diário espanhol, o próximo dia 4 de julho poderá ser decisivo quanto ao futuro de Guler, que se reunirá com o presidente e o treinador do Fenerbahçe.