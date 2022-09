Oxlade-Chamberlain, a mais recente vítima de assaltos a mansões de jogadores

Roubos em casas de jogadores estão a propagar-se por toda a Europa

Há casos em Portugal, Espanha, Itália, entre outros países. E em Inglaterra não é diferente: Oxlade-Chamberlain, do Liverpool, foi alvo de um assalto na sua mansão de Wilmslow, no condado de Cheshire, na terça-feira à noite.

O roubo teve lugar com o jogador dos reds em casa, com a sua noiva, a cantora do grupo Little Mix, Perrie Edwards, e o filho de um ano do casal.

Os ladrões entraram na mansão avaliada em quatro milhões de euros e levaram joias, malas de valor, entre outros objetos. "É perturbador. E estão com o coração partido porque levaram objetos de valor sentimental para eles", afirmou um amigo do casal ao The Sun.