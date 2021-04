Polémica em Inglaterra: agressões no túnel e câmaras desligadas

Derrota do Oxford com o Sunderland aqueceu a League One e a confusão no túnel ao intervalo destacou o jogo pelos piores motivos.

Os ânimos estiveram quentes no Sundeland-Oxford da 39. ª jornada da League One. A equipa da casa venceu por 3-1, mas mais do que o resultado, importante para o sonho da promoção ao Championship, estão muitos incidentes por confirmar.

Ao intervalo, depois do golo de Gooch para o Oxford, terão havido agressões no túnel de acesso aos balneários. "Estamos à espera da polícia porque um dos nossos guarda-redes levou uma cabeçada", alegou Karl Robinson, treinador do Oxford.

"Houve uns comentários. O Jack Stevens estava a passar atrás de um adversário, sem malícia, e agarraram-no e deram-lhe uma cabeçada. Toda a gente viu e não vou apontar nomes", detalha o técnico que acabaria expulso no final da partida, aguentando uma provocação aos 90'+4', quando Max Power, capitão do Sunderland foi festejar o 3-1 ao banco rival.

"Este clube tem mais câmaras do que qualquer outro no mundo e, estranhamente, estavam todas desligadas ao intervalo", atira Robinson, antes de o treinador rival, Lee Johnson, ripostas: "Não vi o incidente. Estava à espera dos jogadores no balneário. Não é uma situação feliz, mas acredito que tenha havido uma provocação para gerar isto tudo. E não devemos fazer disto mais do que é. Não foi bonito, mas não devemos exagerar na proporção do caso."

A polícia foi chamada ao local e esperam-se medidas por parte dos organismos responsáveis pela competição.

O Sunderland tem 70 pontos e é terceiro no terceiro escalão do futebol inglês. O Oxford ocupa o 11.º posto.