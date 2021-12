Owen recorda conquista da Bola de Ouro: "Quando assinei pelo Real é que percebi... "

Ex-avançado inglês confessou, em entrevista citada pelo "AS", que apenas teve noção do impacto do prémio quando se mudou, em 2004, de Inglaterra para Espanha

Parecia destinado a maior sucesso, mas a condição física tornou, desde cedo, o percurso sinuoso. Ainda assim, logo aos 21 anos, após celebrar um "triplete" pelo Liverpool, Michael Owen ergueu a... Bola d'Ouro. Duas décadas depois, o inglês assumiu que, à época, relativizou uma conquista ao alcance de predestinados.

"Estava prestes a jogar contra a Roma quando Gerard Houllier [treinador de Liverpool] me disse: "Isto é um segredo absoluto, mas queria dar-te uma motivação. Ganhaste a Bola de Ouro. Fiquei emocionado, mas, sendo honesto, não sabia bem o que era. Não era assim tão proeminente em Inglaterra", recordou Owen.

Em entrevista citada pelo jornal "AS", o "wonder boy", que já contava com 36 golos marcados pelo Liverpool com apenas 20 anos, confessou que apenas teve noção do impacto do prémio quando passou a fazer parte duma equipa de galáticos

"Só quando me juntei ao Real Madrid [em 2004/2005] é que percebi. A reação foi: 'contratámos um jogador Bola de Ouro. Pensei: 'ninguém me dá qualquer crédito em casa [Inglaterra]. Agora, vejo com muito orgulho", referiu o ex-avançado britânico.

Michael Owen, que se tornou um dos mais jovens jogadores a receber o prémio individual, esteve apenas uma época ao serviço dos espanhóis do Real Madrid, antes de representar o Newcastle, o Manchester United e, por fim, o Stoke City.

Ao longo da carreira, marcada por várias lesões, e na qual conquistou 12 títulos, à exceção, por exemplo, da Liga dos Campeões, marcou 262 golos num total de 571 jogos disputados.