Overmars tem novo clube depois do escândalo de assédio sexual

Vai trabalhar na Bélgica, depois de ter sido despedido do Ajax.

Marc Overmars está de regresso ao futebol depois do escândalo de assédio sexual que originou a saída do Ajax, onde desempenhava as funções de diretor técnico. O antigo internacional pelos Países Baixos é agora reforço para a estrutura do Antuérpia, clube do principal escalão belga.

"Quero deixar para trás essa página do Ajax. A minha saída foi muito triste, mas tenho de passar por isso. O que se passou não influenciou nas minhas negociações com o Antuérpia. Não voltará a acontecer. Agora é um novo capítulo. Se trabalhei no Ajax, posso trabalhar no estrangeiro. Por isso escolhi o Antuérpia", afirmou.

Marc Overmars foi despedido pelo clube neerlandês no passado mês de fevereiro. Em causa, um caso de assédio sexual do dirigente a colegas. "Enviar mensagens para lá dos limites a várias colegas mulheres durante um longo período de tempo está na base desta decisão", referiu o clube na altura, em comunicado.