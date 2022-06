"Ouvi as palavras de Messi e elas deixaram-me muito feliz. Isto dá-me motivação"

Karim Benzema reagiu às declarações do astro argentino, que tinha considerado o francês o melhor jogador do mundo da atualidade.

Lionel Messi e Karim Benzema travaram inúmeros duelos dentro de campo, sobretudo quando o jogador nascido na cidade de Rosário representava o Barcelona. Contudo, fora das quatro linhas, a relação entre ambos parece estar bastante saudável, com uma assinalável troca de elogios.

No final do encontro frente à Dinamarca para a Liga das Nações, em que a seleção da França perdeu por 1-2 com um golo assombroso do avançado do Real Madrid (que deixou por terra vários adversários antes de encostar para o fundo das redes de Kasper Schmeichel), Benzema abordou as declarações de Messi, mostrando-se radiante: "Ouvi as palavras de Messi e elas deixaram-me muito feliz. Fico muito feliz por virem de um jogador como ele. Isto dá-me motivação para fazer mais coisas", revelou o jogador de 34 anos.

Recorde-se que Messi tinha afirmado que "está claríssimo que Benzema fez uma época espetacular e terminou a vencer a Liga dos Campeões, sendo fundamental, dos oitavos de final em diante, em todos os jogos. Julgo que não há dúvida este ano (de quem é o melhor do mundo)".

Na presente temporada, ao serviço dos merengues, Karim Benzema realizou 46 jogos, apontou 44 golos e fez 15 assistências, números que ajudaram o Real Madrid a levantar o 14º troféu da Liga dos Campeões do seu historial e a vencer a Liga Espanhola pela 35ª vez. Na prova milionária, o dorsal nove blanco foi ainda eleito o melhor jogador da competição, distinção que o coloca como um dos favoritos à conquista da Bola de Ouro da revista France Football e do "The Best" da FIFA.