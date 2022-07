Ousmane Dembélé passa a ser um jogador livre no mercado

Francês não chegou a acordo para renovar com o Barcelona, mas a permanência ainda é possível

Ousmane Dembélé é, a partir desta sexta-feira, um jogador livre no mercado.

O internacional francês tem sido um verdadeiro quebra-cabeças para o Barcelona nos últimos meses, uma vez que Xavi conta com ele para a próxima época, mas os catalães nunca conseguiram chegar a acordo para renovar o seu contrato, que já expirou.

Apesar de estar livre para assinar com qualquer emblema, o jornal Marca garante que o Barcelona ainda acredita na permanência do extremo de 25 anos, apesar do interesse do Chelsea, PSG e Bayern na sua contratação.

Caso Dembélé siga para outras paragens este verão, a mesma fonte assegura que o Barcelona vai avançar para a compra de Raphinha, extremo do Leeds que também tem sido alvo de grande cobiça na Premier League, nomeadamente do Arsenal e do conjunto orientado por Thomas Tuchel.

Na temporada passada, a quinta na Catalunha, Dembélé chegou a estar com um pé fora do Barça no mercado de inverno, mas voltou a ganhar protagonismo com a chegada de Xavi, totalizando dois golos e 13 assistências em 32 partidas realizadas.