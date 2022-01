Ousmane Dembélé já tomou decisão sobre o futuro, dizem em Espanha

Internacional francês cumpre o último ano de contrato com o emblema "blaugrana".

Ainda sem ter acertado a renovação com o Barcelona e incluído em muitos rumores de mercado, o futuro de Ousmane Dembélé tem sido um dos temas bastante falados nesta janela de transferências. Em Espanha, mais concretamente a "Cadena SER", dizem que o jogador já terá tomado uma decisão.

De acordo com as mesmas informações, o internacional francês não aceitará uma saída neste mercado de janeiro. "Ou aceitam as suas condições [para renovar] ou sairá em junho, a custo zero, para a Premier League", diz a "Cadena SER".

Ousmane Dembélé, 24 anos, cumpre o último ano de contrato com o Barcelona. Esta temporada, marcou um golo e fez duas assistências em 10 jogos disputados pelo emblema "blaugrana".