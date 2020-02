Ex-FC Porto Osvaldo de volta ao futebol: "Insultos? Estou-me a c...."

Banfield's forward Daniel Osvaldo (C) enters in replace of teammate forward Jesus Datolo during their Argentina First Division 2020 Superliga Tournament football match against River Plate at the Monumental stadium, in Buenos Aires, on February 16, 2020. - River Plate's players used jerseys with their names written in Chinese in solidarity with China due to the coronavirus epidemic in the framework of the celebrations of the Chinese New Year. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Avançado que teve passagem efémera pelo FC Porto estreou-se pelo Banfield no regresso ao futebol após cerca de quatro anos retirado e foi figura central na derrota com o River Plate

Confesso adepto do Boca Juniors, Daniel Osvaldo regressou ao futebol ao serviço do Banfield e logo contra o River Plate, tornando-se figura central do encontro apesar de ter jogado apenas 16 minutos. Antes da partida afirmou que gostava de dar uma mãozinha ao clube do seu coração, o emblema xeneize, e foi logo recebido com assobios e insultos. No fim disse que não lhe interessava nada se o insultavam ou não: "É normal mas é o que menos importa, estou-me a c.... [tradução da expressão argentina "Me chupa un huevo"].

Sem jogar desde 2016, o antigo atacante do FC Porto juntou-se ao Banfield em honra do seu pai, adepto do clube, e quase marcou na estreia, com um chapéu a 25 metros da baliza. "Foi uma pena, por centímetros não entrou. Senti-me bem, sou um agradecido à vida e ao futebol", disse, Dani Stone, como lhe chamam no país das pampas.

Refira-se que o River Plate atuou com os nomes dos jogadores em carateres chineses, em solidariedade com aquele país por causa do corona-vírus.