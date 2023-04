Osimhen fala da malária e sobre o Nápoles atira: "Foi como entrar noutro mundo"

Avançado nigeriano conversou com o L'Équipe. Recordou chegada ao clube napolitano e as dificuldades que passou quando contraiu malária

Figura central do Nápoles, que está a viver uma época histórica, com a liderança confortável na Serie A e a presença nos quartos-de-final da Champions, Victor Osimhen recordou a chegada ao Diego Maradona e o carinho que recebeu por parte dos adeptos ferverosos do clube.

"Foi como entrar noutro mundo. Nunca tinha visto adeptos assim. Vivem para o clube, é algo que faz parte do corpo e do coração deles. No balneário, perguntei-lhes se aquilo que vivi à chegada era real. Disseram-me que ainda não tinha visto nada...", referiu, em entrevista ao L'Équipe.

O nigeriano recordou ainda momentos mais complicados da carreira, como quando contraiu malária.

"No verão de 2018 estava doente. Depois, chegou-se à conclusão que tinha malária. Ligaram-me de Zulte-Waregem e explicaram-me que ele não tinha passado nos exames médicos. O acordo fracassou. Foi o mesmo com o Brugge, o presidente disse-me que se o Zulte não me queria, não podia correr o risco num clube maior. Foi outro trauma. Depois apareceu o Charleroi e eu não consegui acreditar. Ficar-lhes-ei sempre grato, renasci lá. Marquei 20 golos e fui seguido por um clube de topo em Itália, não vou dizer qual", atirou.

Osimhen, que leva 25 golos e quatro assistências em 29 jogos, referiu ainda que as suas referências na posição são Robert Lewandowski e Didier Drogba.