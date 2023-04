Nápoles exige uma fortuna por Osimhen: o valor que se fala em Itália

Avançado nigeriano é pretendido por vários colossos europeus. Nápoles exige 150 milhões de euros

Victor Osimhen continua a ser um dos avançados mais pretendidos no futebol europeu. Apesar de já eliminado da Champions, o nigeriano tem sido fundamental na grande época do Nápoles, que não vai abrir mão facilmente da sua referência.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o atual líder destacado da Serie A promete exigir 150 milhões de euros pelo avançado. Não deixa de ser uma notícia importante, uma vez que, há poucas semanas, 100 era o valor noticiado como o pretendido pelos napolitanos.

Há poucos dias, o Bayern de Munique foi dado como o clube mais bem posicionado para levar Osimhen. De acordo com os alemães do 'Sport1', a namorada do avançado, nascida e criada na Alemanha, podia ser um importante trunfo dos bávaros.

Contratado pelo Nápoles por 75 milhões de euros, no verão de 2020, Osimhen leva 25 golos e quatro assistências em 2022/2023.