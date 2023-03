Osimhen é alvo número um do PSG e Nápoles quer 100 milhões

Luís Campos quer voltar a ter um avançado que o convenceu quando ambos estavam ao serviço do Lille. Alvo número um dos parisienses para o próximo defeso já foi contactado pelo português e mostrou-se recetivo, mas ainda não deu o sim, até pelo preço proibitivo que pode custar.

Victor Osimhen é o alvo número um do Paris Saint-Germain para o próximo defeso, segundo garantiu a "RMC Sports". A cadeia de televisão francesa lembra mesmo um dado que dá força extra à ideia: é que Luis Campos, atual diretor desportivo do clube, já trabalhou antes com o nigeriano, mais concretamente no Lille, na temporada de 2019/20, na qual este foi o quarto melhor marcador da Ligue 1, com 13 golos. Os desempenhos nessa época apressaram desde logo o Nápoles a avançar para a contratação, por 75 milhões de euros, mas agora o poder de sedução do PSG pode ser suficiente para deixar os transalpinos a chorarem um dos principais valores do plantel.

Empresário do jogador é o italiano Roberto Calenda, com quem Luís Campos já terá reunido para levar a sua intenção avante. O jogador ainda não deu o sim, mas também não se mostrou contra, num negócio que poderá levar o PSG a abrir os cordões à bolsa. A "RMC" afirma que o Nápoles pretende pelo menos 100 milhões, explicando ainda que Campos pretende incluir jogadores num eventual negócio, como, por exemplo, Icardi ou Paredes.

Para já, Osimhen chegou a Itália lesionado após a participação no duplo confronto da seleção da Nigéria contra a Guiné-Bissau. O avançado tem uma lesão muscular na coxa esquerda e pode mesmo falhar os próximos quatro encontros dos napolitanos, incluindo dois duelos com o AC Milan, referentes ao campeonato e à primeira mão dos quartos da Champions. O grande objetivo da equipa médica passa por recuperar uma das estrelas do plantel para, pelo menos, poder ajudar o grupo na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, na receção ao clube de Milão.