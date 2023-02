Osimhen bisou e saltou mais dois centímetros do que Ronaldo em 2019

Salto do avançado nigeriano atingiu 2,58 metros, superando o segundo mais alto da carreira de CR7.

O Nápoles venceu no domingo por 3-0 na visita à Spezia, num jogo relativo à 21.ª jornada da Serie A que ficou marcado por um bis de Victor Osimhen (68' e 73'), atual líder da lista de melhores do campeonato com 16 golos.

A imprensa italiana revela esta terça-feira que no seu primeiro golo, o avançado nigeriano saltou 2,58 metros, marca superior em dois centímetros ao segundo salto mais alto da carreira de Cristiano Ronaldo, conseguido em 2019 ao serviço da Juventus num jogo contra a Sampdória, em que atingiu 2,56m.

Veja o salto de Osimhen:

Recorde-se que o salto mais alto da carreira de Ronaldo remonta à temporada 2013/13, quando o astro português representava o Real Madrid e subiu 2,93 metros ao cabecear para golo diante do Manchester United, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Nápoles lidera confortavelmente a Serie A com 13 pontos de vantagem sobre o Inter, segundo classificado, estando muito bem encaminhado para assegurar o terceiro campeonato italiano da sua história, sendo que a última conquista aconteceu em 1990.