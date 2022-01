Médio está em negociações com o Barcelona: "Há muito a ser discutido"

Oscar, médio ex-Chelsea que joga no campeonato chinês desde 2017, revelou que está em negociações com o Barcelona

Desaparecido do futebol europeu desde 2017, altura em que trocou o Chelsea pelos chineses do Shangai SIPG, renomeado em 2021 para Shangai Port, Oscar revelou à imprensa espanhola que se encontra em negociações com o Barcelona, ainda que as dificuldades económicas dos blaugrana tornem a vinda do brasileiro mais difícil de se concretizar.

"As conversas com o Barcelona não estão terminadas, há muito a ser discutido. Eles agora têm um problema em inscrever jogadores, tal como aconteceu com o Dani Alves", explicou o internacional brasileiro a um jornalista espanhol.

O limite salarial impõe-se como um problema para o Barcelona conseguir inscrever mais reforços, no entanto, com as prováveis saídas de Ousmane Dembelé e Mingueza ainda neste mercado de inverno, já haverá espaço de manobra para os catalães avançarem para a lista de possíveis reforços, onde Oscar está incluído, ainda que não de forma prioritária, assegura o jornal Mundo Deportivo.

Outros moldes falados como prováveis para a vinda do criativo de 30 anos são as mesmas condições em que Dani Alves regressou ao Barça, com um salário residual, algo que vai de encontro à vontade de Oscar que, segundo o reportado, "tem o sonho" de atuar pelos culés e está disposto a baixar consideravelmente os números que aufere em solo chinês.

A atravessar a quinta época no Shangai Port, Oscar leva cinco golos e 15 assistências em 23 jogos no atual segundo classificado do campeonato chinês.