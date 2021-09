Óscar Cardozo, ex-Benfica, chamado à seleção aos 38 anos

"Tacuara" foi chamado de urgência por Eduardo Berizzo após a dispensa de Tonny Sanabria, que seguiu para Itália de forma a assistir ao nascimento do filho.

Aos 38 anos e mais de dois anos depois da última internacionalização, Óscar Cardozo foi novamente chamado à seleção do Paraguai.

O avançado, que marcou uma era no Benfica, encontra-se ao serviço do Libertad e foi convocado de urgência por Eduardo Berizzo por conta da ausência inesperada de Tonny Sanabria. O avançado do Torino regressou a Itália para assistir ao nascimento do filho.

"Tacuara" será, portanto, opção para o jogo de dia 10 entre os "guarani" e a Venezuela, de apuramento para o Mundial'2022.

Esta época, Cardozo leva 11 golos marcados em 28 partidas pelo Libertad. Pelo Paraguai, conta 12 golos em 55 internacionalizações.