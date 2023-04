Aos 39 anos, o ex-Benfica Óscar Cardozo continua em grande ao serviço do Libertad. Depois de um póquer frente ao Cerro Porteño, tendo tido entretanto um acidente de viação que o afastou do jogo frente ao Atlético Mineiro a contar para a Taça Libertadores, o avançado voltou a ser opção na equipa paraguaia, tendo apontado um bis no triunfo por 5-2 sobre o Sportivo Ameliano. Veja os golos: