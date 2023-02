Osasuna vence em Sevilha e aproxima-se dos lugares europeus

Osasuna voltou às vitórias depois de quatro jogos sem vencer e subiu do 11.º ao sétimo lugar, com 33 pontos.

O Osasuna subiu este domingo ao sétimo lugar da LaLiga, ao vencer na visita ao Sevilha, por 3-2, em jogo da 23.ª jornada, aproximando-se do Rayo Vallecano, que ocupa o último lugar de apuramento europeu.

David García, aos 18 minutos, deu vantagem à formação de Pamplona, o sérvio Gudelj empatou, aos 63, mas Fernando, na própria baliza, voltou a colocar os visitantes em vantagem, cinco minutos depois.

O marroquino En-Nesyri empatou, aos 78, mas o seu compatriota Ezzalzouli, aos 85, assinou o golo da vitória do Osasuna, que voltou às vitórias depois de quatro jogos sem vencer e subiu do 11.º ao sétimo lugar, com 33 pontos, a um do Rayo Vallecano.

Já o Sevilha permanece no 14.º lugar, com os mesmos 25 pontos do Almeria, que subiu ao 15.º posto ao vencer o líder Barcelona.