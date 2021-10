Osasuna sofre golo aos 90 minutos e falha assalto ao topo em Espanha

O Osasuna viu, assim, uma série de três triunfos consecutivos interrompida

Osasuna e Granada empataram a um golo no encontro de abertura da 10.ª jornada da Liga espanhola, um resultado que impediu o emblema de Pamplona de colar-se à Real Sociedad no topo da classificação.

No Estádio El Sadar, em Pamplona, o primeiro golo aconteceu à passagem do minuto 45, numa jogada concluída pelo argentino Chamy Avila na "cara" do guarda-redes português Max, que hoje não teve no quarteto defensivo o compatriota Domingos Duarte, lesionado.

Já com a equipa treinada por Jagoba Arrasate reduzida a 10 elementos, face à expulsão de Cote (74), os andaluzes conseguiram chegar à igualdade mesmo no final do jogo, quando o recém-entrado Angel Montoro viu o guardião Herrera adiantado e fez uma "chapelada".

O Osasuna viu, assim, uma série de três triunfos consecutivos interrompida, e ocupa o segundo posto, de forma provisória, com 18 pontos, menos dois do que a líder Real Sociedad, que ainda vai entrar em campo nesta ronda.

Já o Granada é 17.º classificado, com sete.