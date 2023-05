Osasuna rouba lugar europeu ao Athletic Bilbau, Valência perde e fica aflito

Osasuna é agora sétimo e o Athletic Bilbau oitavo, mas com os mesmos pontos. O Valência perdeu com o Maiorca e marcou passo na luta pela salvação

O Osasuna subiu hoje ao lugar de qualificação para a Conference League da próxima temporada, depois de derrotar em casa o Athletic Bilbau, por 2-0, em jogo da 36.ª jornada da Liga espanhola.

O conjunto de Bilbau defendia o sétimo lugar, de acesso à terceira competição europeia de clubes, mas acabou por perder em Pamplona, com golos de Budimir (50 minutos) e Torro (77).

O Osasuna subiu assim ao sétimo lugar, com 50 pontos, os mesmos de Athletic Bilbau, mas com vantagem no confronto direto, e mais um do que Girona (nono) e Sevilha (10.º), outras equipas na luta pelo apuramento europeu.

A três pontos do Osasuna, o Maiorca (11.º) venceu hoje em casa o Valência, por 1-0, com um golo de Muriqi (64 minutos), colocando pressão nos valencianos na luta pela manutenção.

Com dois jogos por disputar, o Valência, 13.º classificado, e o Valladolid, 18.º e primeira equipa em zona de despromoção, estão separados por apenas dois pontos.

O Valência (13.º) e o Celta de Vigo (14.º), de Carlos Carvalhal, têm 40 pontos, mais um do que o Almeria (15.º) e dois do que Getafe (16.º), Cadiz (17.º) e Valladolid (18.º), enquanto o Espanyol (19.º) tem 35 pontos e ainda pode garantir a manutenção, ao contrária do lanterna-vermelha Elche, já despromovido.