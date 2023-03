Osasuna ficou mais perto da final da Taça de Espanha

A festa dos jogadores do Osasuna

Redação com Lusa

Venceu o Atlético de Bilbau na primeira mão das meias-finais.

O Osasuna ganhou em casa ao Atlético de Bilbau, com um golo solitário do marroquino Abde Ezzalzouli, no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Espanha de futebol.

Depois de um primeiro tempo sem golos, o extremo africano, de 21 anos, marcou no início da segunda parte, aos 47, e o resultado não se alterou até ao apito final do árbitro, dando vantagem ao Osasuna, que não vencia confrontos diretos com o Atlético de Bilbau há quatro jogos.

A partida decisiva está agendada para daqui a sensivelmente um mês (4 de abril), no País Basco, e o vencedor da eliminatória vai enfrentar quem triunfar no duelo de titãs entre Real Madrid e Barcelona, cuja primeira mão é disputada na quinta-feira, na capital espanhola e a segunda na Catalunha em 5 de abril.