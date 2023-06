Osasuna está em risco de falhar a Conference League: entenda a razão

Corrupção desportiva na temporada 2013/14 levou a UEFA a excluir o Osasuna da Conference League em 2023/23. Clube espanhol vai recorrer da decisão.

Sétimo classificado na última La Liga, o Osasuna poderá ficar de fora da próxima Conference League, por decisão da UEFA. Em causa está uma sentença do Supremo Tribunal espanhol, que puniu a Direção do clube por corrupção desportiva em 2014.

O clube reagiu, acusando o organismo de ser "forte com os fracos e fraco com os fortes" e prometendo um recurso rápido.

"Vamos lutar legalmente até às últimas consequências para defendermos os nossos direitos. (...) Forte com os fracos e fraco com os fortes, a justiça da UEFA não levou em consideração que foram os próprios tribunais espanhóis a declarar que o Osasuna foi vítima do desvio de dinheiro realizado por ex-dirigentes, à revelia do órgão máximo do clube, a Assembleia, e dos próprios mecanismos de controlo da organização", lê-se no comunicado.

Caso o Osasuna seja afastado da competição europeia, o Athletic Bilbau assume a vaga, visto ter terminado a LaLiga no oitavo lugar.