Osasuna bate Sevilha no prolongamento e apura-se para as meias da Taça do Rei

Golo de En Nesyri aos 90+8' forçou mais 30 minutos de jogo, mas o Osasuna seguiu mesmo em frente na Taça do Rei.

O Osasuna venceu esta quarta-feira por 2-1 no prolongamento diante do Sevilha, assegurando a passagem às meias-finais da Taça do Rei, onde já se encontra também o Barcelona.

Em Pamplona, os homens da casa abriram o marcador aos 71 minutos, por intermédio de Chimy Ávila, mas um golo ao cair do pano de Youssef En-Nesyri levou o jogo para prolongamento, levando o Sevilha ao delírio.

No entanto, um golo adicional de Abde Ezzalzouli (99') acabou de vez com as esperanças da equipa andaluz, que tem atravessado uma época para esquecer na LaLiga - ocupa o 15.º lugar com apenas um ponto de vantagem sobre a primeira equipa na zona de despromoção.

O Barcelona também já havia assegurado esta quarta-feira o apuramento para as meias da Taça do Rei, após vitória pela margem mínima sobre a Real Sociedad (1-0).