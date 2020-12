Osaka e Lewandowski ganham prémios da imprensa desportiva internacional

Cristiano Ronaldo no sexto lugar da tabela masculina.

A tenista japonesa Naomi Osaka e o futebolista polaco Robert Lewandowski receberam esta terça-feira os prémios de atleta do ano de 2020 da Associação de Imprensa Desportiva Internacional, com Cristiano Ronaldo no sexto lugar da tabela masculina.

Numa votação que incluiu 422 jornalistas de 116 países membros que compõem esta associação, sediada em Lausana, a equipa alemã de futebol do Bayern de Munique, campeã europeia na 'final a oito' de Lisboa, recebeu o galardão "Champions of 2020" para a melhor equipa.

Lewandowski, que joga pelos bávaros, venceu uma votação renhida, com 16,32% dos votos, à frente do britânico Lewis Hamilton, campeão do mundo de Fórmula 1, segundo com 14,38%, e do tenista espanhol Rafael Nadal, terceiro com 9,95%.

Em sexto ficou Ronaldo, cujas prestações pela Juventus e pela seleção portuguesa lhe renderam 7,9% nesta votação, como um de dois futebolistas do top 10.

A lista feminina teve em Osaka, que este ano venceu o US Open, a principal vencedora, com 13,85% das preferências, bem à frente da venezuelana Yulimar Rojas, segunda com 8,72%, num ano em que bateu o recorde mundial indoor do triplo salto (15,43 metros).

A também tenista norte-americana Serena Williams fecha o pódio, com 8,61%, num top 10 dominado pelo atletismo (quatro representantes) e apenas uma futebolista, a holandesa Vivianne Miedema (Arsenal), sexta.