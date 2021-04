Os valores exorbitantes que o pai e o agente de Haaland terão pedido ao Barcelona

Representantes do ponta de lança estiveram reunidos com responsáveis do Barça na passada quinta-feira.

O Barcelona olha para Erling Haaland como um dos alvos prioritários do mercado de verão e, na última quinta-feira, houve mesmo uma reunião entre o pai do jogador, o empresário e responsáveis do emblema "blaugrana" com vista a uma possível transferência.

Agora, a RAC1 divulgou alguns detalhes da referida cimeira, em que Alf Inge Haaland e Mino Raiola terão dado a conhecer os valores exorbitantes pretendidos numa eventual operação que levaria o goleador de 20 anos para Camp Nou.

Segundo a rádio catalã, os dois representantes do futebolista do Dortmund exigem 20 milhões de euros para cada um, além de um salário de 30 milhões de euros limpos por temporada para Erling, além do valor que o Barça teria de desembolsar para contratar o jogador ao Borussia.

Neste momento, as verbas ventiladas são vistas como "proibitivas" no Barcelona, mas há esperança numa negociação futura por cifras mais consensuais. Um tema que promete voltar a dar que falar na ponta final da presente época.