Os valores exorbitantes para ver a estreia de Messi

Bilhetes ainda disponíveis começam nos 250 euros e chegam aos milhares de euros

A estreia de Messi pelo Inter Miami, no dia 21 de julho contra o Cruz Azul, está a suscitar imenso interesse e como tal o mercado de revenda de bilhetes está a alcançar preços estonteantes.

Na plataforma oficial de venda dos ingressos, onde se podem adquirir os bilhetes verificados de revenda ("Verified Resale Ticket"), os preços começam nos 280 dólares (250 euros) e chegam até uns absurdos 10 mil dólares (8900 euros).

A partida, marcada para o DRV PNK Stadium, só não terá casa cheia se detentores de bilhetes optarem por este mercado paralelo, mas oficial e legal, e ninguém estiver disposto a chegar a tais valores. Inicialmente, as entradas custavam 30 dólares em média para os jogos do Inter Miami.

O treinador do Cruz Azul não escapa à euforia e idolatria por Messi e vai levar o filho com ele. "Se puder pedir-lhe uma foto com o meu filho, se tiver a oportunidade", afirmou Ricardo Ferretti.