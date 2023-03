"Os valores da Juventus estão ligados à minha história e à dos meus pais"

Danilo, que passou pelo FC Porto, renovou contrato pelo clube italiano até 2025.

A Juventus oficializou esta quinta-feira a renovação de contrato de Danilo, lateral brasileiro que, antes de chegar a Turim, representou Santos, FC Porto, Real Madrid e Manchester City.

O internacional canarinho, de 31 anos, está agora ligado aos "bianconeri" até 2025 e, em declarações à assessoria de Imprensa, disse identificar-se com "os valores" do clube italiano.

"A Juventus representa para mim um lar, é onde encontrei o melhor lugar para desenvolver o meu futebol. A minha família e eu somos muito felizes aqui. Os valores do clube estão ligados à minha história e à dos meus pais: resiliência, humildade e trabalhar sempre com os pés no chão. Estes são valores que trago comigo de casa, da minha família, e que se ligam muito bem com o que a Juventus representa", vincou Danilo, que traça como objetivo o regresso da "vecchia signora" às conquistas.

"Estou muito feliz, porque era o meu desejo poder ficar aqui todo este tempo. Penso ter chegado à altura ideal para criar raízes e continuar aqui a fazer o meu trabalho. Neste momento, o principal objetivo é trazer a Juventus de volta ao lugar que merece: glória, vitórias e troféus, porque esta é a história do clube e é muito rica", finalizou o defesa, que é um dos capitães de equipa.