"Neymar, Mbappé e Messi? Os três juntos fazem com que a equipa fique mais fraca"

Michael Owen, ex-avançado inglês, defende que trio composto por Messi, Neymar e Mbappé só enfraquece a equipa

O PSG, surpreendentemente, empatou (1-1) na estreia na Liga dos Campeões em casa do Brugge. Este que foi o primeiro jogo de Messi a titular na equipa.

Em declarações à BT Sport, Michael Owen, ex-avançado inglês, garantiu que a formação gaulesa fica "mais fraca" com a presença do trio composto pelo argentino, Neymar e Mbappé, esclarecendo ainda que considera as equipas inglesas "muito, muito superiores".

"Por mais que possamos elogiar esta equipa do PSG, com estes avançados - e diga-se já que são todos jogadores fenomenais individualmente -, acho que os três juntos fazem com que a equipa fique mais fraca, e não consigo mesmo perceber a razão de serem um dos favoritos à conquista da Champions", disse.

Michael Owen aproveitou ainda a oportunidade para tecer rasgados elogios às equipas inglesas.

"Acho que as equipas inglesas [Chelsea, Liverpool, Manchester City e Manchester United, todas presentes na Liga dos Campeões] são muito, muito superiores. Sinto que contratar alguém como Donnarumma ou Sergio Ramos lhes dá mais hipóteses de vencer do que contratando alguém como Messi", finalizou.