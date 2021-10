Os três gigantes europeus que Ansu Fati terá rejeitado para renovar pelo Barcelona

Ansu Fati, avançado do Barcelona

Internacional espanhol prolongou contrato com o emblema blaugrana.

Ansu Fati prolongou esta semana o seu contrato com o Barcelona, mas é certo que recusou várias propostas para se manter no emblema espanhol. Disse-o Joan Laporta, presidente do clube, na conferência de Imprensa de renovação, algo que foi, de certa forma, confirmado pelo próprio jogador: a prioridade sempre foi manter-se nos blaugrana.

Pois bem, a "SER" já havia informado que o internacional espanhol teria rejeitado três ofertas de outros clubes, uma delas a rondar os 30 milhões de euros brutos, mais do dobro do que cobrará no Barcelona. Esta sexta-feira, o Daily Mail revela quais terão sido esses três gigantes europeus: Manchester United, PSG e Liverpool.

O PSG, diz ainda o Daily Mail, quereria tirar partido do "triunfo" Lionel Messi e voltar a juntar os dois jogadores, agora em Paris. Mas as ideias de Fati eram bem claras. A cláusula de rescisão, essa, fixa-se agora nos mil milhões de euros.