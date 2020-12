Os "tesouros ocultos" de Maradona que chegaram do Dubai num contentor

Imprensa argentina dá conta da chegada de vários pertences de "El Pibe" ao país natal.

Diego Maradona faleceu a 25 de novembro, o mundo do futebol e do desporto encheu-se de homenagens e sucedeu-se a polémica. A Justiça argentina abriu um inquérito para apurar os detalhes da morte do astro e, ao longo dos últimos dias, têm-se sucedido as notícias sobre outros pormenores relacionados com "El Pibe".

Uma das mais recentes informações veiculadas pela imprensa do país natal de Maradona dá conta da chegada de um contentor com objetos que pertenciam ao ex-jogador, proveniente do Dubai. Em 2011/12, o antigo internacional alviceleste assumiu o comando técnico do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos e, mais tarde, em 2017/18, orientou o Al Fujarah. Maradona foi também nomeado embaixador do Desporto no país do Médio Oriente, onde deixou diversos pertences, que vão de carros a camisolas.

De acordo com o portal Infobae e o diário La Nación, o referido contentor continha dois carros de luxo: um Rolls Royce Ghost, avaliado em 300 mil euros, e um BMW i8, cifrado em 145 mil euros. A soma total de objetos ascende a 200, e há também uma carta assinada por Fidel Castro, uma camisola autografada por Hristo Stoichkov, lendário jogador búlgaro e a guitarra com que Andrés Calamaro compôs uma canção dedicada a Maradona. Entre os artefactos consta também uma camisola de Hugo Chávez, que terá sido um presente do antigo chefe de Estado venezuelano.

O contentor e respetivos objetos, descritos pelo jornal espanhol Marca como "tesouros ocultos", estão agora sob custódia da Justiça da Argentina.