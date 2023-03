Os seis pontos de interrogação para o futuro do PSG após mais um fracasso europeu

De Galtier a Luís Campos, passando por Messi e Sergio Ramos, são muitas as perguntas sobre o estado do clube depois da segunda eliminação consecutiva nos oitavos da Champions

Pelo segundo ano consecutivo, o PSG caiu nos oitavos da Liga dos Campeões, perdendo, no agregado, por 3-0, diante do Bayern de Munique. Perante mais um fracasso, já se questiona sobre o futuro do projeto do clube que tarda em conquistar o futebol do velho continente.

Começando com o treinador, de acordo com o AS, é esperada a saída de Galtier no final da temporada. Al Khelaifi continua a ter Zidane como o preferido para assumir o lugar e até Tuchel pode regressar, depois de sair a meio da temporada 2020/2021 para, meses depois, conquistar a Champions num outro lugar, pelo Chelsea.

Leia também Cristiano Ronaldo Orientou Ronaldo no Real Madrid e salienta: "Nunca foi um problema..." Manuel Pellegrini, atualmente no Bétis, vai defrontar o Manchester United nos oitavos de final da Liga Europa e, em entrevista ao The Guardian, elogiou o antigo avançado dos red devils, que representa o Al Nassr.

Luís Campos também está a ser criticado, depois de um mercado de transferências em que apostou por jogadores mais jovens e menos consagrados em comparação com o verão de 2021. A estratégia não correu bem e houve alguns percalços, como o negócio falhado de Ziyech ou a falta de reforços em janeiro que conduziu à utilização de jovens da formação num nível de exigência máxima como são os oitavos da Liga dos Campeões.

Há ainda questões sobre quatro jogadores fundamentais: Messi, Sergio Ramos, Mbappé e Neymar. O argentino pode não renovar depois de dois fracassos europeus consecutivos, até para o clube guardar o dinheiro para outras contratações, o defesa espera um convite para prolongar o seu vínculo, o craque francês é considerado como o único indispensável, apesar do interesse do Real Madrid, e o brasileiro está a perder crédito junto dos responsáveis do clube, podendo sair num dos próximos defesos.