Os segredos do "menino" Vagner Love: oito minutos no gelo depois dos jogos e mais

Avançado está no Sport e soma quatro jogos seguidos a marcar

Vagner Love, antigo avançado de Flamengo, Palmeiras, CSKA Moscovo, Corinthians entre outros, está agora no Sport e, a dois meses de cumprir 39 anos, tem vários segredos para continuar a marcar golos.

Nas últimas quatro partidas marcou cinco golos e já se fala no "menino Love". Segundo os responsáveis clínicos e de preparação física do Sport, faz sempre mais de 50 ações de intensidade nos jogos e tem uma média de 30km/h.

"Mesmo com 38 anos, eu tenho a mesma vontade de quando comecei. Tenho me preparado bastante e penso em jogar mais um tempo por esse motivo. Mas a partir do momento que eu já não tiver essa força, que já sentir demais o cansaço, aí eu sei que é hora de pendurar as chuteiras. Enquanto isso não acontece, quero fazer meu melhor. Quero aumentar o número de títulos para terminar de forma digna, de cabeça erguida e podendo mostrar para meus filhos que fiz meu melhor e consegui vencer pelo futebol. É até engraçado. Lógico que uma hora eu sei que o corpo já não vai obedecer. A mente vai até pensar, raciocinar, mas o corpo talvez não vai ter a resposta necessária para poder jogar em alto nível. Não é que não tenho fim. Mas quero estar bem, ajudar e continuar a fazer golos, conseguindo as vitórias", afirmou, citado pelo Globoesporte.

Controla o seu peso e no final de cada jogo, permanece oito minutos imerso numa banheira com gelo, entre zero e três graus, para reduzir edemas e espasmos musculares, e repete 24 horas depois dos jogos. "Ele faz isso sistematicamente. Mas o que explica essa boa forma de Love? A genética boa. É o grande diferencial. Ele não se machuca, controla muito o peso e por isso a fisiologia chama ele de Menino Love. Eu trabalho com atleta que tem que ficar incentivando. Com ele eu preciso dizer: irmão, está bom", revela ao Globoesporte Inaldo Freire, fisiologista e preparador físico do clube.

"Ele poderia ser o jogador mais encostado no sentido de ficar esperando as coisas acontecerem e muito pelo contrário. É competitivo, quer e tem prazer de jogar. É um grande exemplo", comentou Ederson Moreira, o treinador.