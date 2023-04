"Os problemas da Juventus começaram quando contrataram o Cristiano Ronaldo"

Questionado sobre que planos e sonhos tem para o futuro da Fiorentina, o presidente do clube italiano disse que não quer acabar com a Juventus e que os viola nunca irão à bancarrota.

Rocco Commisso, presidente da Fiorentina, estava muito satisfeito com a passagem da equipa à final da Taça de Itália, na noite de quinta-feira. Mas pôs travão à euforia, quando questionado sobre os planos que tem para o futuro do clube.

"As receitas são um problema para nós, não queremos acabar como a Juventus. Os problemas deles começaram quando contrataram o Cristiano Ronaldo e isso não vai acontecer com a Fiorentina. Não sei onde chegaremos, mas certamente não vamos acabar na bancarrota", afirmou o bilionário norte-americano, em declarações à Mediaset, depois do jogo.

Os viola empataram 0-0 com a Cremonese, mas tinham vencido na primeira mão, por 2-0, pelo que carimbaram o acesso à final, onde vão defrontar o Inter. "Temos de nos concentrar num jogo de cada vez. Eu aqui não faço nada, apenas trago dinheiro da América. Deus vai ajudar-nos, vou estar nas meias-finais da Liga Conferência e depois vamos para Roma", alertou Commisso, que nasceu em Itália.