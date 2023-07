Os pormenores do contrato de Thuram, que chegou a custo zero ao Inter

Extremo saiu do Monchengladbach para San Siro. Ficará com cláusula de 95 milhões e terá um salário de seis milhões limpos

Depois de terminar contrato com o Monchengladbach, Marcus Thuram já foi anunciado como reforço do Inter de Milão. Ora, a Gazzetta dello Sport já veio trazer vários detalhes sobre o contrato do francês.

Segundo o jornal italiano, Thuram ficará com uma cláusula de rescisão de 95 milhões de euros, assinando contrato até 2028. O salário será de seis milhões limpos.

Marcus Thuram, de 25 anos, passou quatro temporadas positivas no Monchengladbach. Ao todo, foram 134 partidas e 44 golos marcados.