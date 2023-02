Os planos do Real Madrid para Benzema no Mundial de Clubes

Francês só será titular caso os merengues atinjam a final de sábado. Adversário pode ser o Flamengo, agora treinado por Vítor Pereira

O Flamengo pode esperar Karim Benzema numa eventual final do Mundial de Clubes. O avançado vai ser poupado na meia-final, mas tem lugar marcado no onze caso o Real Madrid atinja o jogo decisivo.

De acordo com o AS, é esse o plano do clube, que pretende ter a sua referência ofensiva na melhor das condições numa eventual final do Mundial de Clubes.

Recorde-se que o Real Madrid defronta, na próxima quarta-feira, o Al Ahly. Um dia antes, o Flamengo, agora treinado por Vítor Pereira, mede forças com o Al Hilal.