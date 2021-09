Os planos do Barcelona para recuperar Dembelé

O Barça pagou 105 milhões por ele no verão de 2017 e ainda não teve o retorno esperado.

Na quinta temporada no Barcelona, Ousmane Dembélé ainda não se tornou uma real figura no clube. Em recuperação de uma grave lesão no joelho direito, o jogador de 24 anos tem vindo a ser preparado pela equipa catalã para voltar ao seu melhor. Dar sequência e apostar na recuperação do talento do internacional francês é o plano do presidente Joan Laporta.

"A relação com o Dembélé é muito boa. Ele sente-se amado no clube, queremos que continue. Ele disse-me que quer voltar a campo e a defender a camisola do Barcelona. Há um plano do clube para mostrar o seu talento e qualidade", disse Joan Laporta em entrevista ao jornal Marca.

Para isso, o Barcelona planeou um plano de trabalho específico para Dembélé em duas frentes: os cuidados físicos, recorrentes, e seu bem-estar emocional. A equipa técnica do clube insiste que quase tão importante quanto o cuidado muscular é a autoconfiança, por isso ele vai reforçar o compromisso, envolvimento, liderança e trabalho com o grupo.

O ex-avançado do Borussia Dortmund deve ver o contrato com o Barça ser ampliado até 2025. A equipa espanhola pagou 105 milhões por ele no verão de 2017.