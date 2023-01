Os planos de Bale para o pós-carreira: franquia de pubs, sem esquecer o golfe

O antigo extremo do Tottenham e do Real Madrid anunciou esta segunda-feira o final de carreira, aos 33 anos.

Gareth Bale, antigo internacional galês que passou com sucesso por clubes como o Tottenham e o Real Madrid, anunciou esta segunda-feira que terminou a carreira de jogador, aos 33 anos.

Contratado em julho do ano passado pelos Los Angeles, que competem na Liga norte-americana (MLS), foi com muita surpresa que a decisão do extremo foi conhecida, restando agora a dúvida de quais serão os seus planos para a reforma do futebol.

Pois bem, de acordo com o jornal Marca, Bale deverá dedicar-se a construir uma franquia em torno de um pub/restaurante que já detém na sua cidade-natal, Cardiff, e em Inglaterra, em Bristol, denominado "Par 59".

O estabelecimento é caraterizado por uma temática relacionada com golfe, uma modalidade da qual o antigo jogador é um conhecido entusiasta, e os planos passarão por espalhar esse conceito pelo Reino Unido, abrindo portas nas cidades de Newcastle, Southampton, Manchester, Edimburgo e Exeter.

De resto, Bale também é dono de um bar mais modesto, situado em Cardiff e que até vende cervejas batizadas com o seu nome, após ter chegado a um acordo com a companhia Glamorgan Brewing.