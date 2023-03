Na conferência de imprensa, de antevisão ao encontro da 29ª jornada da Premier League, frente ao Newcastle, Erik Ten Hag defendeu os jogadores, após a paragem para seleções.

Com um encontro complicado à porta, Erik Ten Hag, treinador do Manchester United, esteve na conferência deantevisão da visita ao Newcastle. O treinador salientou a "louca" época que os jogadores dos Red Devils estão a passar, entre viagens pelo clube até às chamadas pelas respetivas seleções.

"Aqui, no Manchester United, jogamos jogos por toda a Europa. Os nossos internacionais, quando são chamados, não ficam no banco, jogam. Para eles, que jogam quase sempre, é uma época louca. Por isso, por vezes, precisam de tempo para respirar e coletar alguma energia" defendeu.

Questionado ainda sobre o estado físico de Anthony Martial, avançado que está afastado dos relvados há dois meses, Ten Hag mostrou-se confiante no regresso do francês: "Está a treinar há duas semanas. Acho que pode estar com a equipa no domingo".

Newcastle e Manchester United defrontam-se este domingo às 16h30, no St. James Park.