Os milhões que separam Salah e o Liverpool de um entendimento

Egípcio acaba contrato em 2023 e renovação ainda não é uma certeza.

Figura em Anfield desde que aterrou, Salah vive, por estes dias, um grande momento de forma. Os elogios somam-se, mas não é certo que o egípcio continue depois de 2023, altura em que chega ao fim o seu contrato.

Segundo o "Mirror", o agente do extremo está na cidade dos Beatles para tentar chegar a um entendimento, mas as partes não estão, propriamente, em sintonia. Salah quer salário anual de 30 milhões, Liverpool quer contrato até 2025, mas não aceita aumento tão significativo no vencimento - mais do dobro do que o jogador aufere atualmente.

Salah tem sido uma das grandes figuras do Liverpool de Jurgen Klopp. O egípcio leva 135 golos em 213 jogos, sendo já o sétimo melhor marcador da história do clube.