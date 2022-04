Os milhões que Rudiger pede ao Barcelona e que os catalães querem baixar

Central alemão fica livre no final da temporada.

Em final de contrato com o Chelsea, o futuro de Rudiger continua mergulhado em incerteza, sendo certo que o central alemão está na agenda do Barcelona. Sobre este tema, o jornal "Sport" adianta que o representante do defesa já iniciou contactos com o clube catalão e as pretensões não são baratas: mais de sete milhões de euros por temporada. Isto além de um prémio de assinatura milionário.

De acordo com as informações divulgadas em Espanha, o Barcelona tem a esperança de baixar os valores exigidos por Rudiger, que se encontra em final de contrato com o Chelsea.

O jogador de 29 anos, com passagens por Estugarda e Roma, cumpre a quinta temporada em Londres, com 42 jogos e quatro marcados até ao momento em 2021/22.