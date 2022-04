Embora Erik ten Hag ainda não tenha sido oficializado como treinador do Manchester United para a próxima temporada, a Imprensa internacional já dá o negócio como fechado.

Já não é novidade que um dos desejos do técnico neerlandês, neste momento ainda no comando do Ajax, seria levar consigo o internacional brasileiro Antony. Agora, o "The Sun" afirma que o jogador será mesmo o primeiro reforço para Ten Hag no Manchester United.

De acordo com as mesmas informações, o Ajax, que mantém uma boa relação com os "red devils" depois dos negócios de Blind e Van de Beek, aceitará uma oferta de 60 milhões de euros. O treinador terá convencido o seu novo clube a fechar rapidamente a operação, consciente da grande quantidade de interessados no extremo brasileiro após uma grande temporada às suas ordens [12 golos e 10 assistências em 33 jogos disputados].