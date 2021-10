Os milhões que o Barcelona tem para gastar no mercado de inverno

Segundo o Mundo Deportivo, o Barça terá em janeiro 16 milhões de euros para reforçar a equipa.

Apesar de viver uma das suas mais graves crises financeiras da história, o Barcelona segue com poder financeiro para contratar jogadores na próxima janela de transferências. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o clube tem 16 milhões de euros decorrentes do fair play financeiro para reforçar a equipa no próximo mercado de inverno, em janeiro.

Os custos com salários no plantel atual terão caído de 382 para 97 milhões de euros. As saídas de Griezmann (Atlético), Emerson (Tottenham), Ilaix (Leipzig), além de Messi (PSG) colaboraram para essa economia de 16 milhões de euros em fair play financeiro.

Ainda segundo o Mundo Deportivo, a prioridade do clube é contratar os avançados Raheem Sterling, do Machester City, e Dani Olmo, do Leipzig.