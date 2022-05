Os milhões que Di María quer da Juventus por um contrato de uma temporada

Argentino está prestes a deixar o PSG.

Em final de contrato com o PSG, e sendo certo que não irá renovar contrato, Di María continua em namoro com a Juventus. O extremo argentino parece decidido a rumar ao futebol italiano e até um "like" colocado numa publicação do clube de Turim sobre o equipamento para a nova temporada parece prova disso mesmo.

Ainda assim, a imprensa internacional menciona que existem ainda arestas a limar no que toca ao ordenado de Di María. O jogador de 34 anos pretende oito milhões de euros, mais bónus, por uma temporada, um valor que a Juventus considera alto.

O internacional argentino leva três golos em 29 jogos esta época pelo PSG, que representa desde 2015/16. No futebol europeu vestiu ainda as camisolas de Manchester United, Real Madrid e Benfica.