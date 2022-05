"Os meus jogadores estão a pensar nos pais e nas mães que estão na Ucrânia"

Desabafo de Oleksandr Petrakov, selecionador ucraniano

A Ucrânia vai voltar a disputar uma partida oficial esta quarta-feira, mais de três meses depois da invasão russa.

Com encontro marcado com a Escócia, nas meias-finais do play-off de apuramento para o Mundial de 2022, Oleksandr Petrakov admitiu que o conflito armado na Ucrânia dificulta bastante a preparação da seleção para o decisivo jogo.

"É muito complicado. Os meus jogadores estão a pensar nos pais, nas mães e em todos os familiares que estão na Ucrânia. No entanto, todos estão cientes da grande tarefa que vamos ter pela frente. Estamos sob uma pressão enorme, mas vamos lutar para alcançar o resultado", garantiu o selecionador ucraniano, em conferência de imprensa.

Ucrânia e Escócia defrontam-se esta quarta-feira, às 19h45, em Hampden Park, em Glasgow, sendo que o vencedor vai disputar uma das últimas vagas do Mundial de 2022 com o País de Gales.

O vencedor do play-off será incluído no Grupo B do Mundial, juntamente com a Inglaterra, Irão e Estados Unidos da América.